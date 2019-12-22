Лавров: Россия будет отвечать на санкции США без ущерба для себя

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва ответит на санкции Вашингтона, включая возможные ограничительные меры против газопровода «Северный поток — 2».

«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения», — заявил он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Лавров назвал возможные новые санкции США «очень трудно понимаемой ситуацией».

«Я никогда не думал, что политики могут дойти до таких решений, которые не делают чести серьёзным политическим деятелям», — сказал министр иностранных дел России.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2». После этого швейцарская Allseas приостановила работу над проектом.

В правительстве Германии заявили, что сожалеют о решении США, а Берлин отвергает подобные санкции. Также в ЕС выступили против санкций США, направленных на компании Евросоюза, ведущие законный бизнес.

Как указывается в документе американского Минфина, стороны, которые продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, участвовавшие в прокладке труб в море на глубине более 100 футов в рамках строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», «должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством».

Российский МИД объяснил данные шаги тем, что США собираются подвергнуть санкциям не российские, а европейские компании, участвующие в прокладке трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», что позволит подорвать развитие европейской экономики и её способность конкурировать с США на мировых рынках.