Лавров: Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США
- Reuters
Как отметил министр, тема отношений с Китаем затрагивалась во время его визита в Вашингтон, где Лавров встретился с американским президентом Дональдом Трампом.
«Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы», — цитирует главу МИД ТАСС.
При этом министр подчеркнул, что сама идея достижения целей через позитив, а не через санкции и ультиматумы заслуживает признания.
Ранее Лавров сообщил, что Трамп прислал письмо, в котором заявил о готовности продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях России и США.