Лавров: Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США

Россия не намерена ухудшать отношения с Китаем в угоду Соединённым Штатам. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.

Как отметил министр, тема отношений с Китаем затрагивалась во время его визита в Вашингтон, где Лавров встретился с американским президентом Дональдом Трампом.

«Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы», — цитирует главу МИД ТАСС.

При этом министр подчеркнул, что сама идея достижения целей через позитив, а не через санкции и ультиматумы заслуживает признания.

Ранее Лавров сообщил, что Трамп прислал письмо, в котором заявил о готовности продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях России и США.