Лавров рассказал о письме Трампа об отношениях США и России

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Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что американский лидер Дональд Трамп прислал письмо, в котором заявил о готовности продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях России и США.
Лавров рассказал о письме Трампа об отношениях США и России
  • РИА Новости

«Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях», — цитирует ТАСС Лаврова.

10 декабря Лавров в ходе рабочего визита в Вашингтон провёл переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, а также с госсекретарём США Майком Помпео. 

По словам главы МИД, Трамп понимает выгоду от хороших отношений с Россией. В свою очередь, президент США назвал встречу с Лавровым очень хорошей.

Подробнее о визите — в материале RT.

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