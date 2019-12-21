Лавров рассказал о письме Трампа об отношениях США и России

Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что американский лидер Дональд Трамп прислал письмо, в котором заявил о готовности продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях России и США.

РИА Новости

«Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях», — цитирует ТАСС Лаврова. 10 декабря Лавров в ходе рабочего визита в Вашингтон провёл переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, а также с госсекретарём США Майком Помпео. По словам главы МИД, Трамп понимает выгоду от хороших отношений с Россией. В свою очередь, президент США назвал встречу с Лавровым очень хорошей. Подробнее о визите — в материале RT.