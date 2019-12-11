Трамп назвал встречу с Лавровым очень хорошей

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Президент США Дональд Трамп назвал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым «очень хорошей».

«Только что была очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России», — написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что обсуждались многие вопросы, «включая торговлю, Иран, Северную Корею, договор о РСМД, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы».

Ранее Лавров заявил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом подтвердил предложение Москвы Вашингтону о продлении договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) до конца 2019 года.

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