Трамп назвал встречу с Лавровым очень хорошей
«Только что была очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России», — написал Трамп в Twitter.
Он отметил, что обсуждались многие вопросы, «включая торговлю, Иран, Северную Корею, договор о РСМД, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы».
Ранее Лавров заявил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом подтвердил предложение Москвы Вашингтону о продлении договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) до конца 2019 года.