Помпео на встрече с Лавровым предостерёг Россию от «вмешательства»

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Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отметил недопустимость вмешательства в выборы.
Помпео на встрече с Лавровым предостерёг Россию от «вмешательства»
  • Reuters

«Что касается вмешательства в наши внутренние дела, то тут всё было однозначно: это недопустимо», — сказал Помпео на совместной пресс-конференции с Лавровым.

Госсекретарь добавил, что он ясно передал ожидания США в отношении России.

«Если Россия или другой иностранный игрок предпримет шаги, направленные на подрыв наших демократических процессов, мы предпримем действия в ответ», — сказал он.

Ранее Помпео заявил, что США тщательно проверяют все предположения о любых вмешательствах в избирательные процессы страны. Он отметил, что многие страны «стремятся подорвать американскую демократию, правосудие и ценности».

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