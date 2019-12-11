В Кремле прокомментировали встречу Трампа с Лавровым

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Сам факт, что американский лидер Дональд Трамп принял главу МИД России Сергея Лаврова, является важным моментом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали встречу Трампа с Лавровым
  • РИА Новости

«Здесь, конечно, сам факт, что российский министр был принят президентом США, — это важный момент. Другое дело, что, конечно, пока не приходится говорить о каких-то позитивных, скажем так, сдвигах в наших двусторонних отношениях», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Как подчеркнул Песков, подобные контакты важны.

10 декабря Лавров в ходе рабочего визита в Вашингтон провёл переговоры с Трампом, а также с госсекретарём Майком Помпео. 

По словам министра, Трамп понимает выгоду от хороших отношений с Москвой. Президент США назвал встречу с Лавровым очень хорошей.

Подробнее о визите — в материале RT.

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