В Кремле прокомментировали встречу Трампа с Лавровым
- РИА Новости
«Здесь, конечно, сам факт, что российский министр был принят президентом США, — это важный момент. Другое дело, что, конечно, пока не приходится говорить о каких-то позитивных, скажем так, сдвигах в наших двусторонних отношениях», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Как подчеркнул Песков, подобные контакты важны.
10 декабря Лавров в ходе рабочего визита в Вашингтон провёл переговоры с Трампом, а также с госсекретарём Майком Помпео.
По словам министра, Трамп понимает выгоду от хороших отношений с Москвой. Президент США назвал встречу с Лавровым очень хорошей.
Подробнее о визите — в материале RT.