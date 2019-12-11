Лавров: Трамп понимает выгоду хороших отношений с Россией
«У нас нет оснований сомневаться в том, что президент Трамп понимает выгоду для американцев, для американского бизнеса, для США в целом и для ситуации в мире от добрых отношений между США и Россией», — сказал Лавров на пресс-конференции.
Также Лавров заявил, что на встрече с Трампом подтвердил предложение Москвы Вашингтону о продлении договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Трамп назвал встречу с Лавровым очень хорошей.
RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции Лаврова в Вашингтоне.