Лавров: Трамп понимает выгоду хороших отношений с Россией

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам визита в Вашингтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп понимает выгоду от хороших отношений с Москвой.

«У нас нет оснований сомневаться в том, что президент Трамп понимает выгоду для американцев, для американского бизнеса, для США в целом и для ситуации в мире от добрых отношений между США и Россией», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Также Лавров заявил, что на встрече с Трампом подтвердил предложение Москвы Вашингтону о продлении договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Трамп назвал встречу с Лавровым очень хорошей.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции Лаврова в Вашингтоне.

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