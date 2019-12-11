Лавров: скоро российских дипломатов обвинят в приёме допинга

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление главы комитета по разведке палаты представителей США Адама Шиффа о том, что встречу главы российского МИД с американским лидером Дональдом Трампом можно считать успехом «российской пропаганды», так как встреча прошла в закрытом для прессы режиме.

Отвечая на вопрос корреспондента RT Игоря Жданова на пресс-конференции в Вашингтоне, Лавров отметил, что Шифф комментирует в таком ключе элементарный для любой страны контакт между главой МИД и президентом другой страны.

«Я не исключаю, что очень скоро наших дипломатов вслед за спортсменами обвинят, что мы допинг принимаем. Потребуют привлекать нас к уголовному наказанию. Абсурдность этой позиции для меня совершенно очевидна, как, я убеждён, и для любого здравомыслящего человека», — сказал Лавров.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции Лаврова в Вашингтоне.

Ранее Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне с американским коллегой Майком Помпео отметил, что их разговор прошёл в деловом и откровенном ключе.