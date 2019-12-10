Лавров рассказал об откровенном разговоре с Помпео

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Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне с американским коллегой Майком Помпео отметил, что их разговор прошёл в деловом и откровенном ключе.
Лавров рассказал об откровенном разговоре с Помпео
  • Reuters

«Мы говорили по-деловому, откровенно и старались не только слушать, но и слышать друг друга», — сказал российский министр.

По его словам, сторонам удалось обсудить как двустороннюю повестку дня и региональные вопросы, так и проблему контроля над вооружениями.

Лавров также подчеркнул, что, несмотря на разные взгляды России и США на ряд вопросов, стороны выразили готовность продолжать взаимодействие.

«Дипломатия в том и заключается, чтобы искать такие решения, которые без ущерба для принципиальных интересов каждой из сторон будут всё-таки позволять избегать конфликтов и, наоборот, продвигать конструктивное взаимодействие», — отметил глава МИД России.

10 декабря Лавров находится с визитом в США. Ожидается, что он также встретится с президентом США Дональдом Трампом. 

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