Названо время встречи Трампа с Лавровым

Президент США Дональд Трамп примет во вторник, 10 декабря, министра иностранных дел России Сергея Лаврова в 14:30 по местному времени (22:30 по московскому)

Как сообщает ТАСС, встреча пройдёт в овальном кабинете, мероприятие закрыто для прессы. Ранее в МИД России сообщили, что Лавров 10 декабря посетит Вашингтон, где проведёт встречу с госсекретарём США Майком Помпео.