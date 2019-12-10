Названо время встречи Трампа с Лавровым

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Президент США Дональд Трамп примет во вторник, 10 декабря, министра иностранных дел России Сергея Лаврова в 14:30 по местному времени (22:30 по московскому)

Как сообщает ТАСС, встреча пройдёт в овальном кабинете, мероприятие закрыто для прессы.

Ранее в МИД России сообщили, что Лавров 10 декабря посетит Вашингтон, где проведёт встречу с госсекретарём США Майком Помпео.

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