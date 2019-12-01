Корбин заявил о необходимости деэскалации конфликта НАТО с Россией

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин поддерживает стремление французского лидера Эммануэля Макрона добиться реформ в НАТО и положить конец противостоянию между альянсом и Россией.

Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Макрон прав, настаивая на том, что НАТО должно измениться, добиться деэскалации конфликта с Россией и более широко смотреть на наиболее серьёзные угрозы нашей общей безопасности», — заявил он в своей предвыборной речи в ходе выступления в английском Йорке.

Также он отметил, что в случае победы лейбористов на досрочных парламентских выборах 12 декабря они будут работать над снижением со стороны НАТО напряжённости в Европе и за её пределами, поддержанием отношений с США, приоритетом станет укрепление связей с Евросоюзом.

При этом он заявил о необходимости самостоятельного определения Великобританией своей внешней политики, а не под влиянием других стран.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Корбин может сильно навредить Британии.

7 ноября в интервью The Economist Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга» и Европе пора самой начать контролировать свою судьбу.

Глава Минобороны Франции Флоранс Парли назвала это заявление стремлением побудить членов альянса к дискуссии.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Россия представляет «реальную угрозу» для НАТО.