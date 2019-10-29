Корбин заявил о поддержке лейбористами досрочных выборов в Британии
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Об этом сообщает Sky News.
Labour leader Jeremy Corbyn says the party will back plans for a general election in December after the EU agreed to delay Brexit until 31 January— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 29 октября 2019 г.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал внести в британский парламент новый краткий законопроект о проведении внеочередных выборов 12 декабря.
28 октября палата общин парламента Великобритании отклонила предложение Джонсона по проведению выборов.
Также сообщалось, что 27 стран — членов Евросоюза одобрили запрос Великобритании на отсрочку брексита до 31 января 2020 года.
Позднее стало известно, что Джонсон направил президенту Евросовета Дональду Туску письмо, в котором подтвердил согласие с решением ЕС перенести брексит до 31 января 2020 года.
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН прокомментировала ситуацию вокруг брексита. По её словам, у Джонсона нет планов покидать пост.
Подробнее — в материале RT.