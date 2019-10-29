Корбин заявил о поддержке лейбористами досрочных выборов в Британии

Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил о поддержке лейбористами проведения внеочередных парламентских выборов 12 декабря после того, как Евросоюз предоставил Лондону отсрочку брексита на три месяца — до 31 января 2020 года.

Об этом сообщает Sky News.

Labour leader Jeremy Corbyn says the party will back plans for a general election in December after the EU agreed to delay Brexit until 31 January — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 29 октября 2019 г.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал внести в британский парламент новый краткий законопроект о проведении внеочередных выборов 12 декабря.

28 октября палата общин парламента Великобритании отклонила предложение Джонсона по проведению выборов.

Также сообщалось, что 27 стран — членов Евросоюза одобрили запрос Великобритании на отсрочку брексита до 31 января 2020 года.

Позднее стало известно, что Джонсон направил президенту Евросовета Дональду Туску письмо, в котором подтвердил согласие с решением ЕС перенести брексит до 31 января 2020 года.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН прокомментировала ситуацию вокруг брексита. По её словам, у Джонсона нет планов покидать пост.

Подробнее — в материале RT.