Корбин заявил о поддержке лейбористами досрочных выборов в Британии

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Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил о поддержке лейбористами проведения внеочередных парламентских выборов 12 декабря после того, как Евросоюз предоставил Лондону отсрочку брексита на три месяца — до 31 января 2020 года.
Корбин заявил о поддержке лейбористами досрочных выборов в Британии
  • © Rob Pinney/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Sky News.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал внести в британский парламент новый краткий законопроект о проведении внеочередных выборов 12 декабря

28 октября палата общин парламента Великобритании отклонила предложение Джонсона по проведению выборов.

Также сообщалось, что 27 стран — членов Евросоюза одобрили запрос Великобритании на отсрочку брексита до 31 января 2020 года.

Позднее стало известно, что Джонсон направил президенту Евросовета Дональду Туску письмо, в котором подтвердил согласие с решением ЕС перенести брексит до 31 января 2020 года.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН прокомментировала ситуацию вокруг брексита. По её словам, у Джонсона нет планов покидать пост.

Подробнее — в материале RT.

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