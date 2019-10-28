Страны ЕС одобрили отсрочку брексита до 31 января 2020 года

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что 27 стран — членов Евросоюза одобрили запрос Великобритании на отсрочку брексита до 31 января 2020 года.

«27 стран ЕС договорились одобрить запрос Великобритании на отсрочку брексита до 31 января 2020 года», — написал Туск в своём микроблоге в Twitter.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в письме к Туску попросил ЕС отложить брексит до 31 января 2020 года.

Позднее Туск заявил о намерении рекомендовать лидерам стран — членов Европейского союза согласиться на запрос Великобритании.

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценил в разговоре с ФАН последствия возможной отсрочки по брекситу.