Страны ЕС одобрили отсрочку брексита до 31 января 2020 года
- Reuters
«27 стран ЕС договорились одобрить запрос Великобритании на отсрочку брексита до 31 января 2020 года», — написал Туск в своём микроблоге в Twitter.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в письме к Туску попросил ЕС отложить брексит до 31 января 2020 года.
Позднее Туск заявил о намерении рекомендовать лидерам стран — членов Европейского союза согласиться на запрос Великобритании.
Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценил в разговоре с ФАН последствия возможной отсрочки по брекситу.