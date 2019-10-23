Источник: послы стран ЕС согласились отложить брексит

Послы стран Евросоюза согласились с необходимостью отложить брексит, но окончательного решения пока нет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

«Послы 27 стран Евросоюза провели этим вечером первое неформальное обсуждение отсрочки брексита. Встреча не была предназначена для принятия каких-либо официальных решений, и их не было», — сказал он.

По его словам, все согласились с необходимостью отсрочки, чтобы избежать брексита без соглашения.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил о намерении рекомендовать лидерам стран — членов Европейского союза согласиться на запрос Великобритании о переносе даты брексита.