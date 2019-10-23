Источник: послы стран ЕС согласились отложить брексит

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Послы стран Евросоюза согласились с необходимостью отложить брексит, но окончательного решения пока нет.
Источник: послы стран ЕС согласились отложить брексит
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

«Послы 27 стран Евросоюза провели этим вечером первое неформальное обсуждение отсрочки брексита. Встреча не была предназначена для принятия каких-либо официальных решений, и их не было», — сказал он.

По его словам, все согласились с необходимостью отсрочки, чтобы избежать брексита без соглашения.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил о намерении рекомендовать лидерам стран — членов Европейского союза согласиться на запрос Великобритании о переносе даты брексита.

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