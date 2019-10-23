Туск рекомендует главам стран ЕС согласиться на отсрочку брексита

Глава Евросовета Дональд Туск заявил о намерении рекомендовать лидерам стран — членов Европейского союза согласиться на запрос Великобритании о переносе даты брексита.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«После решения премьер-министра Британии Бориса Джонсона приостановить процесс ратификации соглашения о выходе и во избежание брексита без сделки я буду рекомендовать 27 странам ЕС принять запрос Великобритании об отсрочке», — указал он.

Following PM @BorisJohnson’s decision to pause the process of ratification of the Withdrawal Agreement, and in order to avoid a no-deal #Brexit, I will recommend the EU27 accept the UK request for an extension. For this I will propose a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) 22 октября 2019 г.

Ранее стало известно, что Джонсон «приостановит» рассмотрение парламентом законопроекта о выходе Британии из Евросоюза и проконсультируется с ЕС относительно продления процесса брексита.

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценил в разговоре с ФАН последствия возможной отсрочки по брекситу.