Туск рекомендует главам стран ЕС согласиться на отсрочку брексита

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Глава Евросовета Дональд Туск заявил о намерении рекомендовать лидерам стран — членов Европейского союза согласиться на запрос Великобритании о переносе даты брексита.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«После решения премьер-министра Британии Бориса Джонсона приостановить процесс ратификации соглашения о выходе и во избежание брексита без сделки я буду рекомендовать 27 странам ЕС принять запрос Великобритании об отсрочке», — указал он.

Ранее стало известно, что Джонсон «приостановит» рассмотрение парламентом законопроекта о выходе Британии из Евросоюза и проконсультируется с ЕС относительно продления процесса брексита.

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценил в разговоре с ФАН последствия возможной отсрочки по брекситу.

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