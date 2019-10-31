Трамп заявил, что Джереми Корбин может сильно навредить Британии

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин может сильно навредить своей стране, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью радиостанции LBC.

«Корбин будет так плох для вашей страны, он будет так плох, он поведёт вас по плохому пути и заведёт в очень плохие места», — сказал он в беседе с Найджелом Фаражем.

При этом Трамп поддержал нынешнего премьера Британии Бориса Джонсона.

Корбин, в свою очередь, обвинил Трампа в том, что он пытается вмешаться в британские выборы, чтобы в них победил «его друг Борис Джонсон».

«И он знает, что если лейбористы победят, то американские корпорации не смогут ухватиться за нашу Национальную службу здравоохранения. Она не продаётся», — написал лидер лейбористов в Twitter.

Ранее палата общин Великобритании одобрила в третьем чтении законопроект премьер-министра страны Бориса Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря.