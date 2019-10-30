Палата общин Британии одобрила проект о досрочных выборах

Палата общин Великобритании одобрила в третьем чтении законопроект премьер-министра страны Бориса Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря.

Как сообщается на странице Twitter нижней палаты парламента, проект поддержали 438 депутатов, 20 проголосовали против.

Отмечается, что этот проект будет направлен на рассмотрение палаты лордов.

Ранее глава Лейбористской партии Британии Джереми Корбин заявил о поддержке внеочередных выборов 12 декабря после отсрочки брексита до 31 января 2020 года.

28 октября палата общин отклонила предложение о проведении выборов.

Впоследствии Джонсон пообещал внести новый краткий законопроект о внеочередных выборах 12 декабря.