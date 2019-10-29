Парламент Британии принял во втором чтении проект о досрочных выборах

Палата общин Великобритании приняла во втором чтении законопроект премьер-министра страны Бориса Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря.

Об этом сообщается в Twitter нижней палаты британского парламента.

Перед третьим чтением к законопроекту будут представлены поправки.

Ранее глава Лейбористской партии Британии Джереми Корбин заявил о поддержке внеочередных выборов 12 декабря после отсрочки брексита до 31 января 2020 года.

28 октября палата общин отклонила предложение о проведении выборов.

Впоследствии Джонсон пообещал внести новый краткий законопроект о внеочередных выборах 12 декабря.