Парламент Британии принял во втором чтении проект о досрочных выборах

Короткая ссылка
Палата общин Великобритании приняла во втором чтении законопроект премьер-министра страны Бориса Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря.
Парламент Британии принял во втором чтении проект о досрочных выборах
  • Reuters

Об этом сообщается в Twitter нижней палаты британского парламента.

Перед третьим чтением к законопроекту будут представлены поправки.

Ранее глава Лейбористской партии Британии Джереми Корбин заявил о поддержке внеочередных выборов 12 декабря после отсрочки брексита до 31 января 2020 года.

28 октября палата общин отклонила предложение о проведении выборов.

Впоследствии Джонсон пообещал внести новый краткий законопроект о внеочередных выборах 12 декабря

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить