Парламент Британии принял во втором чтении проект о досрочных выборах
- Reuters
Об этом сообщается в Twitter нижней палаты британского парламента.
Перед третьим чтением к законопроекту будут представлены поправки.
Ранее глава Лейбористской партии Британии Джереми Корбин заявил о поддержке внеочередных выборов 12 декабря после отсрочки брексита до 31 января 2020 года.
28 октября палата общин отклонила предложение о проведении выборов.
Впоследствии Джонсон пообещал внести новый краткий законопроект о внеочередных выборах 12 декабря.