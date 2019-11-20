Закрытые из-за беспорядков в Гонконге школы возобновили работу

Короткая ссылка
В Гонконге открылись все школы, которые шесть дней не работали из-за продолжающихся беспорядков, сообщает Associated Press.
Закрытые из-за беспорядков в Гонконге школы возобновили работу
  • Reuters

Также отмечается, что в городе организованы работы по расчистке завалов, которые заблокировали проезд через крупный автодорожный туннель, однако пока не ясно, когда он может быть открыт. 

Во вторник, 19 ноября, властями Гонконга было принято решение, что школы останутся закрытыми, поскольку всё ещё существует угроза безопасности из-за беспорядков.

Уточнялось, что, если ситуация не ухудшится, уроки могут возобновиться уже в среду, 20 ноября.

В Гонконге на протяжении нескольких месяцев не утихают протестные акции. Изначально это было вызвано несогласием с поправкой к закону об экстрадиции, однако даже после решения властей отказаться от данного изменения в законе демонстранты не прекращают устраивать беспорядки в городе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить