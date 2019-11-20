Закрытые из-за беспорядков в Гонконге школы возобновили работу

В Гонконге открылись все школы, которые шесть дней не работали из-за продолжающихся беспорядков, сообщает Associated Press.

Также отмечается, что в городе организованы работы по расчистке завалов, которые заблокировали проезд через крупный автодорожный туннель, однако пока не ясно, когда он может быть открыт.

Во вторник, 19 ноября, властями Гонконга было принято решение, что школы останутся закрытыми, поскольку всё ещё существует угроза безопасности из-за беспорядков.

Уточнялось, что, если ситуация не ухудшится, уроки могут возобновиться уже в среду, 20 ноября.

В Гонконге на протяжении нескольких месяцев не утихают протестные акции. Изначально это было вызвано несогласием с поправкой к закону об экстрадиции, однако даже после решения властей отказаться от данного изменения в законе демонстранты не прекращают устраивать беспорядки в городе.