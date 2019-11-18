В Гонконге решили закрыть все школы 19 ноября из-за беспорядков

Власти Гонконга приняли решение закрыть 19 ноября все школы и детские сады города по соображениями безопасности из-за продолжающихся беспорядков.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление департамента образования правительства данного специального административного района КНР.

«Поскольку всё ещё существуют нестабильные факторы, влияющие на дорожно-транспортную ситуацию, и школам следует уделить время подготовке к возобновлению занятий, все детские учебные заведения завтра (19 ноября. — RT) останутся закрытыми», — отметили в ведомстве.

Вместе с тем власти уточнили, что, если ситуация не ухудшится, уроки могут возобновиться уже 20 ноября.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин призвал власти Гонконга положить конец хаосу в городе и восстановить порядок.

Несколько месяцев в Гонконге не утихают акции протеста. Изначально люди выходили на улицы, чтобы выразить своё несогласие с поправкой к закону об экстрадиции, однако даже после решения властей отказаться от данного изменения в законе протестующие продолжают устраивать беспорядки в городе.

В октябре сайт kp.ru писал, что посол КНР в России заявил, что «украинские элементы» начали ездить в Гонконг для «передачи своего опыта» демонстрантам.