В Гонконге решили закрыть все школы 19 ноября из-за беспорядков
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление департамента образования правительства данного специального административного района КНР.
«Поскольку всё ещё существуют нестабильные факторы, влияющие на дорожно-транспортную ситуацию, и школам следует уделить время подготовке к возобновлению занятий, все детские учебные заведения завтра (19 ноября. — RT) останутся закрытыми», — отметили в ведомстве.
Вместе с тем власти уточнили, что, если ситуация не ухудшится, уроки могут возобновиться уже 20 ноября.
Ранее председатель Китая Си Цзиньпин призвал власти Гонконга положить конец хаосу в городе и восстановить порядок.
Несколько месяцев в Гонконге не утихают акции протеста. Изначально люди выходили на улицы, чтобы выразить своё несогласие с поправкой к закону об экстрадиции, однако даже после решения властей отказаться от данного изменения в законе протестующие продолжают устраивать беспорядки в городе.
В октябре сайт kp.ru писал, что посол КНР в России заявил, что «украинские элементы» начали ездить в Гонконг для «передачи своего опыта» демонстрантам.