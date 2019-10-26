Во Вьетнаме проверят данные о вьетнамцах среди погибших в Эссексе

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук поручил властям проверить наличие вьетнамцев среди 39 погибших, найденных в грузовике в британском Эссексе.

Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Уточняется, что премьер также призвал МИД сотрудничать с британскими агентствами, а посольство Вьетнама в Великобритании — отслеживать ситуацию с проверкой личности жертв.

Отмечается, что отчёт по делу должен быть представлен до 5 ноября.

Ранее стало известно, что под стражей по делу о 39 трупах в грузовике находятся три человека. Ещё один мужчина, который является водителем грузовика и подозревается в убийстве, арестован.

24 октября полиция Эссекса заявила, что среди погибших — восемь женщин и 31 мужчина, имеющие китайское гражданство.

Сообщалось, что посольство Китая в Великобритании тесно взаимодействует с британскими властями для выяснения обстоятельств ЧП.