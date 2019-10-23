Джонсон прокомментировал обнаружение грузовика с 39 трупами в Англии
- Reuters
Как сообщает Associated Press, Борис Джонсон назвал ЧП «невообразимой и поистине душераздирающей трагедией».
Он сказал законодателям в палате общин, что регулярно получает обновления по этому делу.
Ранее стало известно, что на территории индустриального парка в городе Грейс, который расположен примерно в 30 км от Лондона, обнаружили грузовик с 39 телами. Предположительно, фура приехала в Великобританию из Болгарии в субботу, 19 октября. По подозрению в убийстве задержан 25-летний выходец из Северной Ирландии.