Джонсон прокомментировал обнаружение грузовика с 39 трупами в Англии

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Премьер-министр Великобритании прокомментировал обнаружение на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии грузовика, в котором были найдены мёртвыми 39 человек.
Джонсон прокомментировал обнаружение грузовика с 39 трупами в Англии
  • Reuters

Как сообщает Associated Press, Борис Джонсон назвал ЧП «невообразимой и поистине душераздирающей трагедией».

Он сказал законодателям в палате общин, что регулярно получает обновления по этому делу.

Ранее стало известно, что на территории индустриального парка в городе Грейс, который расположен примерно в 30 км от Лондона, обнаружили грузовик с 39 телами. Предположительно, фура приехала в Великобританию из Болгарии в субботу, 19 октября. По подозрению в убийстве задержан 25-летний выходец из Северной Ирландии.

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