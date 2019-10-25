В Британии задержали ещё двоих человек по делу о 39 трупах в грузовике
- Reuters
Об этом сообщает Sky News.
Уточняется, что были задержаны 38-летние мужчина и женщина, которые проживали в Уоррингтоне (графство Чешир).
По данным телеканала, теперь под стражей по этому делу находятся три человека, а ещё один мужчина, который является водителем грузовика и подозревается в убийстве, был арестован.
Ранее в городе Грейс был обнаружен грузовик с 39 трупами. По предварительной информации, он прибыл в Великобританию из Болгарии. Позднее стало известно, что погибшие были гражданами Китая.