В Британии задержали ещё двоих человек по делу о 39 трупах в грузовике

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Британские правоохранительные органы задержали ещё двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
В Британии задержали ещё двоих человек по делу о 39 трупах в грузовике
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News.

Уточняется, что были задержаны 38-летние мужчина и женщина, которые проживали в Уоррингтоне (графство Чешир).

По данным телеканала, теперь под стражей по этому делу находятся три человека, а ещё один мужчина, который является водителем грузовика и подозревается в убийстве, был арестован.

Ранее в городе Грейс был обнаружен грузовик с 39 трупами. По предварительной информации, он прибыл в Великобританию из Болгарии. Позднее стало известно, что погибшие были гражданами Китая

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