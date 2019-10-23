В Англии найден грузовик с 39 трупами

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39 человек найдены мёртвыми в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии (графство Эссекс), передаёт Sky News.
В Англии найден грузовик с 39 трупами
  • Reuters

Сообщается, что по меньшей мере один из погибших — подросток.

По информации телеканала, водитель грузовика задержан, им оказался 25-летний мужчина из Северной Ирландии.

По предварительным данным, грузовик прибыл в Великобританию из Болгарии 19 октября.

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