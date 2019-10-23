В Англии найден грузовик с 39 трупами

39 человек найдены мёртвыми в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии (графство Эссекс), передаёт Sky News.

Reuters

Сообщается, что по меньшей мере один из погибших — подросток. По информации телеканала, водитель грузовика задержан, им оказался 25-летний мужчина из Северной Ирландии. По предварительным данным, грузовик прибыл в Великобританию из Болгарии 19 октября.