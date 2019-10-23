В Англии найден грузовик с 39 трупами
39 человек найдены мёртвыми в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии (графство Эссекс), передаёт Sky News.
- Reuters
Сообщается, что по меньшей мере один из погибших — подросток.
По информации телеканала, водитель грузовика задержан, им оказался 25-летний мужчина из Северной Ирландии.
По предварительным данным, грузовик прибыл в Великобританию из Болгарии 19 октября.
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