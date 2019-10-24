Полиция подтвердила гражданство КНР у 39 найденных мёртвыми в Англии
- Reuters
«Было установлено, что среди погибших 8 женщин и 31 мужчина. Есть основания полагать, что все они являются гражданами Китая», — говорится в сообщении.
В полиции также уточнили, что все погибшие — совершеннолетние, тогда как ранее сообщалось об одном подростке.
Ранее о китайском гражданстве убитых писали британские СМИ со ссылкой на источники.
Накануне в городе Грейс был обнаружен грузовик с 39 трупами. По предварительной информации, он прибыл в Великобританию из Болгарии.
По подозрению в убийстве задержан 25-летний выходец из Северной Ирландии.