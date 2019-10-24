Полиция подтвердила гражданство КНР у 39 найденных мёртвыми в Англии

Короткая ссылка
Все 39 человек, найденных мёртвыми в грузовике на востоке Англии, были гражданами Китая. Эту информацию подтвердило полицейское управление графства Эссекс.
Полиция подтвердила гражданство КНР у 39 найденных мёртвыми в Англии
  • Reuters

«Было установлено, что среди погибших 8 женщин и 31 мужчина. Есть основания полагать, что все они являются гражданами Китая», — говорится в сообщении.

В полиции также уточнили, что все погибшие — совершеннолетние, тогда как ранее сообщалось об одном подростке.

Ранее о китайском гражданстве убитых писали британские СМИ со ссылкой на источники.

Накануне в городе Грейс был обнаружен грузовик с 39 трупами. По предварительной информации, он прибыл в Великобританию из Болгарии.

По подозрению в убийстве задержан 25-летний выходец из Северной Ирландии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить