Полиция подтвердила гражданство КНР у 39 найденных мёртвыми в Англии

Все 39 человек, найденных мёртвыми в грузовике на востоке Англии, были гражданами Китая. Эту информацию подтвердило полицейское управление графства Эссекс.

«Было установлено, что среди погибших 8 женщин и 31 мужчина. Есть основания полагать, что все они являются гражданами Китая», — говорится в сообщении.

В полиции также уточнили, что все погибшие — совершеннолетние, тогда как ранее сообщалось об одном подростке.

Ранее о китайском гражданстве убитых писали британские СМИ со ссылкой на источники.

Накануне в городе Грейс был обнаружен грузовик с 39 трупами. По предварительной информации, он прибыл в Великобританию из Болгарии.

По подозрению в убийстве задержан 25-летний выходец из Северной Ирландии.