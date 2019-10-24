Посольство Китая выясняет обстоятельства ЧП в английском Эссексе

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Посольство Китая в Великобритании тесно взаимодействует с британскими властями для выяснения обстоятельств ЧП в английском Эссексе, где накануне обнаружили грузовик с 39 телами граждан КНР.
Посольство Китая выясняет обстоятельства ЧП в английском Эссексе
  • Reuters

«С тяжёлым сердцем мы прочли сообщения о гибели 39 человек в Эссексе. Мы находимся в тесном контакте с британскими властями и пытаемся прояснить и подтвердить данные сведения», — говорится в заявлении посольства.

23 октября в индустриальном парке города Грейса обнаружили грузовик с 39 телами, который, предположительно, прибыл из Болгарии. 

В полиции Эссекса сообщили, что среди погибших — 8 женщин и 31 мужчина, имеющих гражданство Китая.

По подозрению в убийстве задержан 25-летний уроженец Северной Ирландии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал произошедшее «невообразимой и поистине душераздирающей трагедией».

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