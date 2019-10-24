Полиция проводит рейд в Северной Ирландии в связи с гибелью 39 человек

Полиция проводит рейд по двум адресам в Северной Ирландии в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.

Об этом информирует Associated Press.

Уточняется, что сотрудниками полиции также был допрошен водитель грузовика.

Предположительно, фура прибыла в британский Пурфлит из бельгийского порта Зебрюгге в среду, 23 октября. Перед тем как оказаться в Грейсе, водителем грузовика были совершены другие поездки.

Согласно приведённому Sky News сообщению федерального прокурора Бельгии, в настоящее время не установлено, когда погибшие «были помещены в грузовик и произошло ли это в Бельгии».

По его словам, расследование продолжается в тесном сотрудничестве с британской полицией и судебными органами.

Ранее премьер-министр Великобритании назвал обнаружение в грузовике 39 трупов «невообразимой и поистине душераздирающей трагедией».

Сообщалось, что водитель грузовика, 25-летний мужчина из Северной Ирландии, был задержан.