Полиция проводит рейд в Северной Ирландии в связи с гибелью 39 человек
- Reuters
Об этом информирует Associated Press.
Уточняется, что сотрудниками полиции также был допрошен водитель грузовика.
Предположительно, фура прибыла в британский Пурфлит из бельгийского порта Зебрюгге в среду, 23 октября. Перед тем как оказаться в Грейсе, водителем грузовика были совершены другие поездки.
Согласно приведённому Sky News сообщению федерального прокурора Бельгии, в настоящее время не установлено, когда погибшие «были помещены в грузовик и произошло ли это в Бельгии».
По его словам, расследование продолжается в тесном сотрудничестве с британской полицией и судебными органами.
Ранее премьер-министр Великобритании назвал обнаружение в грузовике 39 трупов «невообразимой и поистине душераздирающей трагедией».
Сообщалось, что водитель грузовика, 25-летний мужчина из Северной Ирландии, был задержан.