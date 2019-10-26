В США выступили против выделения средств на поддержку воссоздания G8
«Невзирая на любые другие положения законодательства, средства из федерального бюджета не должны быть ассигнованы или выделены любым другим путём на какие-либо меры, способствующие или поддерживающие: (1) участие России в заседаниях «группы семи», либо (2) воссоздание «группы восьми» при условии включения в неё России», — говорится в тексте законопроекта, с которым ознакомился RT.
В документе также подчёркивается, что ни одно официальное лицо, относящееся к правительству США, не должно использовать должностное положение для «содействия возвращению России в воссозданную «группу восьми».
Подробнее — в материале RT.
В сентябре на рассмотрение конгресса была внесена резолюция с призывом ко всем лидерам G7 выступить против участия России в саммите G7.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, также заявлял, что для России возвращение к формату G8 не является самоцелью.