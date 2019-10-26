В США выступили против выделения средств на поддержку воссоздания G8

В конгрессе США предлагают запретить выделение средств на содействие участию России в заседаниях G7 или же поддержку воссоздания G8 «при условии включения России». Такой законопроект был внесён на рассмотрение конгресса членом Демократической партии Кэти Хилл.

«Невзирая на любые другие положения законодательства, средства из федерального бюджета не должны быть ассигнованы или выделены любым другим путём на какие-либо меры, способствующие или поддерживающие: (1) участие России в заседаниях «группы семи», либо (2) воссоздание «группы восьми» при условии включения в неё России», — говорится в тексте законопроекта, с которым ознакомился RT.

В документе также подчёркивается, что ни одно официальное лицо, относящееся к правительству США, не должно использовать должностное положение для «содействия возвращению России в воссозданную «группу восьми».

Подробнее — в материале RT.

В сентябре на рассмотрение конгресса была внесена резолюция с призывом ко всем лидерам G7 выступить против участия России в саммите G7.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, также заявлял, что для России возвращение к формату G8 не является самоцелью.