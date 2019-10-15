Испания приостановит выдачу лицензий на экспорт оружия в Турцию

Правительство Испании прекратит выдачу лицензий на экспорт вооружений в Турцию из-за военной операции Анкары в Сирии.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте испанского МИД.

«В координации со своими партнёрами по Европейскому союзу Испания откажет в выдаче новых лицензий на экспорт военных материалов, которые могут быть использованы в операции в Сирии», — говорится в сообщении.

Ранее в Британии сообщили, что правительство страны приостанавливает выдачу лицензий на экспорт вооружений в Турцию из-за военной операции Анкары в Сирии. Также глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо заявил, что Италия планирует прекратить экспорт оружия в Турцию.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона пошла на проведение военной операции из-за того, что США отказались выполнять данные ранее обещания.

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с этой военной операцией.