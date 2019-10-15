Испания приостановит выдачу лицензий на экспорт оружия в Турцию

Короткая ссылка
Правительство Испании прекратит выдачу лицензий на экспорт вооружений в Турцию из-за военной операции Анкары в Сирии.
Испания приостановит выдачу лицензий на экспорт оружия в Турцию
  • Pixabay

Соответствующее заявление опубликовано на сайте испанского МИД.

«В координации со своими партнёрами по Европейскому союзу Испания откажет в выдаче новых лицензий на экспорт военных материалов, которые могут быть использованы в операции в Сирии», — говорится в сообщении.

Ранее в Британии сообщили, что правительство страны приостанавливает выдачу лицензий на экспорт вооружений в Турцию из-за военной операции Анкары в Сирии. Также глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо заявил, что Италия планирует прекратить экспорт оружия в Турцию

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона пошла на проведение военной операции из-за того, что США отказались выполнять данные ранее обещания.

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с этой военной операцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить