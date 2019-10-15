В Италии сообщили о планах прекратить экспорт оружия в Турцию

Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо заявил, что Италия планирует прекратить экспорт оружия в Турцию.

«В ближайшие часы я формализую все необходимые документы с тем, чтобы Италия заблокировала экспорт вооружения в Турцию», — цитирует Rai News Ди Майо.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона пошла на проведение военной операции из-за того, что США отказались выполнять ранее данные обещания.

Совет Европейского союза призвал Турцию прекратить операцию «Источник мира».

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с этой военной операцией.