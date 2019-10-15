Китай призвал Турцию прекратить операцию в Сирии

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Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что Пекин призывает Анкару прекратить военные действия на территории Сирии.
Китай призвал Турцию прекратить операцию в Сирии
  • Reuters

Дипломат подчеркнул, что Китай «выступает против применения силы в международных отношениях».

«Мы считаем, что все стороны должны в полной мере соблюдать принципы и цели Устава ООН, а также нормы международных отношений, искать пути для политико-дипломатического урегулирования проблемы в рамках международного права», — цитирует РИА Новости Гэн Шуана.

Он отметил, что «суверенитет, территориальную целостность, независимость и единство Сирии следует уважать и защищать».

«Мы призываем Турцию прекратить военные действия и вернуться на верный путь политического урегулирования», — заявил дипломат.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона пошла на проведение военной операции из-за того, что США отказались выполнять ранее данные обещания.

Совет Европейского союза призвал Турцию прекратить операцию «Источник мира».

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с этой военной операцией.

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