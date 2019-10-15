Британия приостанавливает выдачу лицензий на экспорт оружия в Турцию

Глава британского МИД Доминик Рааб сообщил, что правительство Великобритании приостанавливает выдачу лицензий на экспорт вооружений в Турцию из-за военной операции Анкары в Сирии.

Он подчеркнул, что британское правительство «очень серьёзно относится к своим обязанностям по контролю над экспортом вооружений».

«И в данном случае, конечно, мы очень внимательно и подробно изучим вопрос о нашем экспорте вооружений в Турцию... Новые лицензии на экспорт каких-либо наименований вооружений, которые могут быть использованы в ходе военной операции в Сирии, не будут выдаваться, пока мы будем проводить данный анализ», — цитирует Sky News Рааба.

Ранее глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо заявил, что Италия планирует прекратить экспорт оружия в Турцию.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона пошла на проведение военной операции из-за того, что США отказались выполнять ранее данные обещания.

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с этой военной операцией.