Трамп разрешил использовать нефть из резервов США для стабилизации рынка

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп намерен использовать при необходимости нефтяные резервы страны для стабилизации цен на нефть после атаки на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

«В связи с атаками на Саудовскую Аравию, которые могут повлиять на цену нефти, я постановил при необходимости выделить нефть из стратегического резерва», — написал Трамп в Twitter.

Он также сообщил, что количество нефти будет определено позже, но оно «будет достаточным, чтобы поддерживать хорошее снабжение рынков».

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары. 

Нападение уже осудили ряд стран, в частности ВеликобританияФранцияГермания и США.

Подробнее по теме — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить