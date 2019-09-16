Трамп разрешил использовать нефть из резервов США для стабилизации рынка

Президент США Дональд Трамп намерен использовать при необходимости нефтяные резервы страны для стабилизации цен на нефть после атаки на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

«В связи с атаками на Саудовскую Аравию, которые могут повлиять на цену нефти, я постановил при необходимости выделить нефть из стратегического резерва», — написал Трамп в Twitter.

Based on the attack on Saudi Arabia, which may have an impact on oil prices, I have authorized the release of oil from the Strategic Petroleum Reserve, if needed, in a to-be-determined amount.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019

Он также сообщил, что количество нефти будет определено позже, но оно «будет достаточным, чтобы поддерживать хорошее снабжение рынков».

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.

Нападение уже осудили ряд стран, в частности Великобритания, Франция, Германия и США.

Подробнее по теме — в материале RT.