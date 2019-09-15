Кувейт усилит безопасность гособъектов после атаки на саудовские НПЗ
- Reuters
Об этом сообщает агентство KUNA.
Отмечается, что премьер-министр Кувейта Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах дал соответствующие указания военным и различным силовым структурам.
14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.
Нападение уже осудили ряд стран, в частности Великобритания, Франция, Германия и США.
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