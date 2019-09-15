Кувейт усилит безопасность гособъектов после атаки на саудовские НПЗ

Власти Кувейта решили усилить меры безопасности на стратегически важных государственных объектах после атаки на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Об этом сообщает агентство KUNA.

Отмечается, что премьер-министр Кувейта Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах дал соответствующие указания военным и различным силовым структурам.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.

Нападение уже осудили ряд стран, в частности Великобритания, Франция, Германия и США.

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