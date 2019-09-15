Кувейт усилит безопасность гособъектов после атаки на саудовские НПЗ

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Власти Кувейта решили усилить меры безопасности на стратегически важных государственных объектах после атаки на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
Кувейт усилит безопасность гособъектов после атаки на саудовские НПЗ
  • Reuters

Об этом сообщает агентство KUNA.

Отмечается, что премьер-министр Кувейта Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах дал соответствующие указания военным и различным силовым структурам.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары. 

Нападение уже осудили ряд стран, в частности ВеликобританияФранцияГермания и США.

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