Иран выразил обеспокоенность испытанием США запрещённой ДРСМД ракеты

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Недавнее испытание США новой крылатой ракеты, запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), может привести к мировой гонке вооружений и угрозе глобальной безопасности, заявили в МИД Ирана.
Иран выразил обеспокоенность испытанием США запрещённой ДРСМД ракеты
  • Reuters

«Этот шаг США может привести к гонке вооружений на мировом уровне, что, помимо дальнейшей дестабилизации и угрозы миру и международной безопасности, вынудит другие страны нести тяжёлые экономическое расходы», — цитирует РИА Новости официального представителя иранского МИД Аббаса Мусави.

Он также призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на данный инцидент.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москва поднимет вопрос об агрессивной политике Вашингтона в сфере вооружений на осенних сессиях ПАСЕ и ПА ОБСЕ.

Российский лидер Владимир Путин поручил разработать ответ на испытание США новой ракеты, которое произошло 19 августа.

Как уточнили в Пентагоне, разработка ракеты наземного базирования началась в феврале.

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