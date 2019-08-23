Вашингтон заявил об открытости в вопросах контроля над вооружениями

И. о. постпреда Соединённых Штатов при ООН Джонатан Коэн заявил об открытости Вашингтона к проверяемому контролю над вооружениями.

«Соединённые Штаты открыты к эффективному и проверяемому контролю над вооружениями», — заявил Коэн в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

В то же время и. о. постпреда России при ООН заявил, что Вашингтон давно и целенаправленно нарушал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам Полянского, в связи с последними действиями США под угрозой находится продление Договора о стратегических наступательных вооружениях в 2021 году.

19 августа в Пентагоне объявили об испытании запрещённой ДРСМД крылатой ракеты.