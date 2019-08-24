Слуцкий: Россия поднимет в ПАСЕ вопрос о действиях США по вооружениям

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о намерении российской делегации на осенних сессиях ПАСЕ и ПА ОБСЕ поднять вопрос об агрессивной политике США в сфере вооружений.
Слуцкий: Россия поднимет в ПАСЕ вопрос о действиях США по вооружениям
  • Reuters

Он отметил, что Москва выступает за укрепление мировой стабильности и безопасности.

«Российская делегация намерена поднять вопрос об агрессивной политике США по разрушению системы контроля в сфере вооружений на осенних сессиях ПА ОБСЕ и ПАСЕ», — цитирует его РИА Новости.

Также российский депутат призвал парламентариев Европы твёрдо заявить о своей позиции по данному вопросу и «сделать всё возможное для предотвращения очередного ракетного кризиса».

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать ответ на испытание США новой крылатой ракеты.

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