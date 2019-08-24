Слуцкий: Россия поднимет в ПАСЕ вопрос о действиях США по вооружениям
- Reuters
Он отметил, что Москва выступает за укрепление мировой стабильности и безопасности.
«Российская делегация намерена поднять вопрос об агрессивной политике США по разрушению системы контроля в сфере вооружений на осенних сессиях ПА ОБСЕ и ПАСЕ», — цитирует его РИА Новости.
Также российский депутат призвал парламентариев Европы твёрдо заявить о своей позиции по данному вопросу и «сделать всё возможное для предотвращения очередного ракетного кризиса».
Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать ответ на испытание США новой крылатой ракеты.