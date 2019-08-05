Число погибших при стрельбе в Техасе и Огайо возросло до 30
- Reuters
Согласно данным полиции, один из пострадавших в результате стрельбе в торговом центре в Эль-Пасо скончался в больнице.
«С сожалением информируем, что погибших стало на одного больше», — говорится в сообщении полиции в Twitter.
Ранее число пострадавших при стрельбе в Дейтоне достигло 32 человек.
3 августа в штате Техас злоумышленник открыл стрельбу по посетителям торгового центра в Эль-Пасо и убил 20 человек, среди которых были шестеро мексиканцев. Ещё 40 человек получили ранения.
4 августа аналогичный случай произошёл в Огайо, где стрелок открыл огонь по людям на одной из улиц Дейтона, убив девять человек.
5 августа лидер США Дональд Трамп призвал ФБР активнее выявлять «доморощенных» экстремистов.