Число погибших при стрельбе в Техасе и Огайо возросло до 30

В результате массовой стрельбы в американских штатах Техас и Огайо 3 и 4 августа, по последним данным, погибли 30 человек, следует из заявления полиции города Эль-Пасо.

Согласно данным полиции, один из пострадавших в результате стрельбе в торговом центре в Эль-Пасо скончался в больнице.

«С сожалением информируем, что погибших стало на одного больше», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Ранее число пострадавших при стрельбе в Дейтоне достигло 32 человек.

3 августа в штате Техас злоумышленник открыл стрельбу по посетителям торгового центра в Эль-Пасо и убил 20 человек, среди которых были шестеро мексиканцев. Ещё 40 человек получили ранения.

4 августа аналогичный случай произошёл в Огайо, где стрелок открыл огонь по людям на одной из улиц Дейтона, убив девять человек.

5 августа лидер США Дональд Трамп призвал ФБР активнее выявлять «доморощенных» экстремистов.