Подозреваемый в стрельбе в Техасе поддержал теракты в Новой Зеландии

Подозреваемый в стрельбе в американском Эль-Пасо 21-летний Патрик Крузиос на своей странице в Twitter опубликовал заявление, в котором поддержал террористический акт в мечети в Новой Зеландии, произошедший в марте этого года.

Об этом сообщает РИА Новости.

В опубликованном на странице в соцсетях манифесте он также заявляет, что своими действиями защищает США от «нашествия» иностранцев, которое вредит культуре и экономике страны.

3 августа в торговом центре в американском городе Эль-Пасо произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате происшествия 19 человек погибли и ещё 40 пострадали.

15 марта в мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии произошёл двойной теракт, в результате которого погиб 51 человек.