Подозреваемый в стрельбе в Техасе поддержал теракты в Новой Зеландии
Об этом сообщает РИА Новости.
В опубликованном на странице в соцсетях манифесте он также заявляет, что своими действиями защищает США от «нашествия» иностранцев, которое вредит культуре и экономике страны.
3 августа в торговом центре в американском городе Эль-Пасо произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате происшествия 19 человек погибли и ещё 40 пострадали.
15 марта в мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии произошёл двойной теракт, в результате которого погиб 51 человек.