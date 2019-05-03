Число жертв теракта в мечетях Крайстчерча увеличилось до 51
«Мы потеряли нашего гражданина Зекерия Туйяна, тяжело раненного в ужасном теракте в Новой Зеландии»,— написал министр в своём микроблоге в Twitter.
Он выразил соболезнования близким погибшего.
В середине марта от полученных при теракте в Крайстчерче ранений скончался гражданин Саудовской Аравии.
15 марта в мечетях Крайстчерча произошёл двойной теракт.
По данным новозеландских властей, нападения совершил 28-летний австралиец Брентон Таррант.