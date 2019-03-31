Facebook намерен ужесточить правила прямых трансляций после теракта в Новой Зеландии

В компании Facebook сообщили о намерении совершенствовать технологии для борьбы с контентом, изображающим сцены насилия, и пропагандой ненависти в соцсети после теракта в новозеландском Крайстчерче.

Об этом говорится в письме операционного директора Facebook Шерил Сандберг, которое опубликовано в газете New Zealand Herald.

По словам Сандберг, после нападения в двух мечетях Крайстчерча компания предпринимает меры в трёх направлениях: ужесточение правил использования прямых трансляций, усиление мер по борьбе с проявлением ненависти в социальной сети, а также поддержка сообщества Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что Facebook удалил за сутки около 1,5 млн видеозаписей, на которых был запечатлён теракт в городе Крайстчерч в Новой Зеландии.

15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. По последним данным, в результате нападения погибли по меньшей мере 50 человек.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила о создании специальной комиссии для расследования нападения на две мечети в Крайстчерче.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в беседе с НСН прокомментировал теракты.