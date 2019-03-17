Facebook удалил 1,5 млн видеозаписей теракта в Новой Зеландии

Социальная сеть Facebook удалила за сутки около 1,5 млн видеозаписей, на которых был запечатлён теракт в городе Крайстчерч в Новой Зеландии.

Об этом говорится в сообщении компании в Twitter. In the first 24 hours we removed 1.5 million videos of the attack globally, of which over 1.2 million were blocked at upload... — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) 17 mars 2019 Как добавили в компании, сотрудники Facebook продолжают блокировать «отредактированные версии видео, на которых не показаны сцены насилия». 15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. По последним данным, в результате нападения погибли по меньшей мере 50 человек. Власти возлагают ответственность за теракт на 28-летнего австралийца Брентона Тарранта.