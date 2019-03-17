Facebook удалил 1,5 млн видеозаписей теракта в Новой Зеландии

Короткая ссылка
Социальная сеть Facebook удалила за сутки около 1,5 млн видеозаписей, на которых был запечатлён теракт в городе Крайстчерч в Новой Зеландии.

Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

Как добавили в компании, сотрудники Facebook продолжают блокировать «отредактированные версии видео, на которых не показаны сцены насилия».

15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. По последним данным, в результате нападения погибли по меньшей мере 50 человек.

Власти возлагают ответственность за теракт на 28-летнего австралийца Брентона Тарранта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить