Полиция обыскала дом сестры устроившего стрельбу в Крайстчерче

Полиция Австралии провела обыски в двух домах в Новом Южном Уэльсе, среди которых дом сестры Брентона Тарранта, подозреваемого в нападении на две мечети в Крайстчерче.

Об этом информирует 9 news со ссылкой на местную полицию. Как уточняется, целью обыска было получение дополнительной информации, которая могла бы помочь правоохранительным органам Новой Зеландии в расследовании теракта. 15 марта в мечетях Крайстчерча произошёл двойной теракт. По последним данным, в результате нападения погибли по меньшей мере 50 человек. Власти возлагают ответственность за теракт на 28-летнего австралийца Брентона Тарранта.