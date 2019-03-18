Полиция обыскала дом сестры устроившего стрельбу в Крайстчерче

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Полиция Австралии провела обыски в двух домах в Новом Южном Уэльсе, среди которых дом сестры Брентона Тарранта, подозреваемого в нападении на две мечети в Крайстчерче.

Об этом информирует 9 news со ссылкой на местную полицию.

Как уточняется, целью обыска было получение дополнительной информации, которая могла бы помочь правоохранительным органам Новой Зеландии в расследовании теракта.

15 марта в мечетях Крайстчерча произошёл двойной теракт. По последним данным, в результате нападения погибли по меньшей мере 50 человек. 

Власти возлагают ответственность за теракт на 28-летнего австралийца Брентона Тарранта.

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