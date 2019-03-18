Полиция обыскала дом сестры устроившего стрельбу в Крайстчерче
Об этом информирует 9 news со ссылкой на местную полицию.
Как уточняется, целью обыска было получение дополнительной информации, которая могла бы помочь правоохранительным органам Новой Зеландии в расследовании теракта.
15 марта в мечетях Крайстчерча произошёл двойной теракт. По последним данным, в результате нападения погибли по меньшей мере 50 человек.
Власти возлагают ответственность за теракт на 28-летнего австралийца Брентона Тарранта.