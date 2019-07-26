Конгресс США одобрил законопроект о продлении срока наступления потолка госдолга
Отмечается, что документ позволяет правительству США неограниченно увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года.
В поддержку законопроекта проголосовали 284 конгрессмена, против — 149.
Впоследствии проект рассмотрит сенат Соединённых Штатов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что администрация и лидеры конгресса достигли договорённости по потолку государственного долга.
Как отмечал глава аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с газетой «Известия», по итогам 2018 года американский госдолг вырос до $22 трлн.