Конгресс США одобрил законопроект о продлении срока наступления потолка госдолга

Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о продлении на два года срока наступления потолка государственного долга, об этом свидетельствуют итоги соответствующего голосования.

Отмечается, что документ позволяет правительству США неограниченно увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года. В поддержку законопроекта проголосовали 284 конгрессмена, против — 149. Впоследствии проект рассмотрит сенат Соединённых Штатов. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что администрация и лидеры конгресса достигли договорённости по потолку государственного долга. Как отмечал глава аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с газетой «Известия», по итогам 2018 года американский госдолг вырос до $22 трлн.