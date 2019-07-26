Конгресс США одобрил законопроект о продлении срока наступления потолка госдолга

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Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о продлении на два года срока наступления потолка государственного долга, об этом свидетельствуют итоги соответствующего голосования.

Отмечается, что документ позволяет правительству США неограниченно увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года.

В поддержку законопроекта проголосовали 284 конгрессмена, против — 149.

Впоследствии проект рассмотрит сенат Соединённых Штатов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что администрация и лидеры конгресса достигли договорённости по потолку государственного долга. 

Как отмечал глава аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с газетой «Известия», по итогам 2018 года американский госдолг вырос до $22 трлн.

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