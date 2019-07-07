Минтранс России: перелёты в Чехию осуществляются в прежних объёмах

Короткая ссылка
Глава российского Министерства транспорта Евгений Дитрих сообщил, что перелёты между Чехией и Россией осуществляются в прежних объёмах.
Минтранс России: перелёты в Чехию осуществляются в прежних объёмах
  • ©Viktor Borzyh
  • globallookpress.com

«Там три авиакомпании наши летают. Одна чешская. Летают в тех объёмах, которые были до начала всех переговоров», — цитирует Дитриха РИА Новости.

Кроме того, глава российского ведомства уточнил, что переговоры с Чехией планируется провести до начала сентября.

«Диалог с чешскими коллегами будем продолжать постоянно, чтобы не было каких-то экстренных ситуаций», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Минтранс России предложил чешской стороне отложить рассмотрение вопроса об авиасообщении между двумя странами на сентябрь текущего года.

Представитель Минтранса Чехии Франтишек Йемелка позднее подтвердил, что стороны договорились сохранить текущий объём перевозок.

2 июля «Аэрофлот»«Уральские авиалинии» и «Победа» сообщили об отмене части рейсов в Прагу и Карловы Вары в связи с соответствующим решением авиационных властей Чехии. Впоследствии стало известно, что в Чехии разрешили возобновить полёты российских авиакомпаний в страну до 7 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить