Минтранс России: перелёты в Чехию осуществляются в прежних объёмах

Глава российского Министерства транспорта Евгений Дитрих сообщил, что перелёты между Чехией и Россией осуществляются в прежних объёмах.

«Там три авиакомпании наши летают. Одна чешская. Летают в тех объёмах, которые были до начала всех переговоров», — цитирует Дитриха РИА Новости.

Кроме того, глава российского ведомства уточнил, что переговоры с Чехией планируется провести до начала сентября.

«Диалог с чешскими коллегами будем продолжать постоянно, чтобы не было каких-то экстренных ситуаций», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Минтранс России предложил чешской стороне отложить рассмотрение вопроса об авиасообщении между двумя странами на сентябрь текущего года.

Представитель Минтранса Чехии Франтишек Йемелка позднее подтвердил, что стороны договорились сохранить текущий объём перевозок.

2 июля «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» сообщили об отмене части рейсов в Прагу и Карловы Вары в связи с соответствующим решением авиационных властей Чехии. Впоследствии стало известно, что в Чехии разрешили возобновить полёты российских авиакомпаний в страну до 7 июля.