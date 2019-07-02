«Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет несколько рейсов из Москвы в Прагу 2 июля в связи с тем, что авиационные власти Чехии аннулировали выданные ранее разрешения на выполнение полётов.

«В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, «Аэрофлот» вынужден отменить следующие рейсы: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

При этом отмечается, что авиакомпания продолжит выполнение рейсов SU2012/2013 и SU2024/2025.

Ранее стало известно, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина, «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации.