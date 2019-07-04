Минтрансы Чехии и России договорились сохранить объём авиасообщения

Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами. С таким заявлением выступил представитель Минтранса Чехии Франтишек Йемелка.

«До конца лета ведомства продолжат переговоры с целью обсудить рамки дальнейшего сотрудничества на последующий период», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Министерство транспорта России обратилось к чешской стороне с предложением перенести решение о формате кооперации в области авиасообщения между двумя странами на сентябрь текущего года. Как уточнили в министерстве, подобное решение позволит гражданам России и Чехии «спокойно планировать свои путешествия в разгар сезона».

Глава Минтранса России Евгений Дитрих выразил надежду, что переговоры о воздушном сообщении между двумя странами приведут к принятию совместных решений до 7 июля.

«Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» с 2 июля отменили часть рейсов в Прагу и Карловы Вары в связи с соответствующим решением авиационных властей Чехии. Впоследствии стало известно, что в Чехии разрешили возобновить полёты российских авиакомпаний в страну до 7 июля.