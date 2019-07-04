В Минтрансе России предложили Чехии перенести решение по полётам на осень

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Министерство транспорта России обратилось к чешской стороне с предложением перенести решение о формате кооперации в области авиасообщения между двумя странами на сентябрь текущего года.
В Минтрансе России предложили Чехии перенести решение по полётам на осень
  • ©Viktor Borzyh
  • globallookpress.com

«Российская сторона направила ответ на предложение чешского Минтранса, в котором предлагает перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения на сентябрь — конец летнего сезона», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Как указали в министерстве, подобное решение позволит гражданам России и Чехии «спокойно планировать свои путешествия в разгар сезона».

Ранее представитель чешского Минтранса Франтишек Йемелка рассказал, что Прага и Москва ведут интенсивные переговоры по ситуации с авиасообщением.

Подробнее о происходящем — в материале RT.

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