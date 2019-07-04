В Минтрансе России предложили Чехии перенести решение по полётам на осень
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- globallookpress.com
«Российская сторона направила ответ на предложение чешского Минтранса, в котором предлагает перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения на сентябрь — конец летнего сезона», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Как указали в министерстве, подобное решение позволит гражданам России и Чехии «спокойно планировать свои путешествия в разгар сезона».
Ранее представитель чешского Минтранса Франтишек Йемелка рассказал, что Прага и Москва ведут интенсивные переговоры по ситуации с авиасообщением.
Подробнее о происходящем — в материале RT.