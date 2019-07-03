Посольство России в Чехии надеется на скорое решение проблем с авиасообщением

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В посольстве России в Чехии выразили надежду на скорое разрешение ситуации с авиасообщением, возникшей накануне. Об этом сообщается на странице дипмиссии в социальной сети Facebook.

Там отметили, что введённые чешской стороной ограничения затронули не только россиян, но и граждан Китая, Японии, Южной Кореи.

«Рассчитываем, что совместными усилиями чешских и российских авиационных властей эта ситуация будет преодолена в кратчайшие сроки», — указано в тексте.

Ранее сообщалось, что авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» со 2 июля отменили часть рейсов в Прагу и Карловы Вары в связи с соответствующим решением авиационных властей Чехии.

Впоследствии стало известно, что в Чехии разрешили возобновить полёты российских авиакомпаний в страну до 7 июля.

По некоторым данным, причиной ограничения полётов российских перевозчиков стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов для Czech Airlines. 

Подробнее о сложившейся ситуации — в материале RT.

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