Минтранс России прокомментировал ситуацию с полётами в Чехию

Короткая ссылка
RT
Министерство транспорта России прокомментировало ситуацию с полётами российских авиакомпаний в Чехию. Об этом сообщает Интерфакс.
Минтранс России прокомментировал ситуацию с полётами в Чехию
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

«Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами. Продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями», — заявили в ведомстве.

В Минтрансе надеются, что вопрос будет решён в самые сжатые сроки.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары в связи с требованием властей Чехии, которые приняли решение аннулировать ранее выданные разрешения на полёты. Рейсы в Чехию также отменили «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить