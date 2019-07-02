Минтранс России прокомментировал ситуацию с полётами в Чехию

Министерство транспорта России прокомментировало ситуацию с полётами российских авиакомпаний в Чехию. Об этом сообщает Интерфакс.

«Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами. Продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями», — заявили в ведомстве.

В Минтрансе надеются, что вопрос будет решён в самые сжатые сроки.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары в связи с требованием властей Чехии, которые приняли решение аннулировать ранее выданные разрешения на полёты. Рейсы в Чехию также отменили «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот».